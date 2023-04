Gesundheitskosten explodieren in zehn Jahren um 35 Prozent

Trotz der massiv steigenden Kosten ist die Gesundheit in der Schweiz nicht am teuersten.

Am stärksten zugenommen haben mit einem Plus von 1,8 Milliarden Franken innerhalb eines Jahres die Kosten für die Gesundheitsleistungen des Staates. Das ist laut BFS insbesondere auf die Ausgaben im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.

827 Franken pro Person und Monat

Trotz der massiv steigenden Kosten ist die Gesundheit in der Schweiz nicht am teuersten. In Grossbritannien, Österreich, Frankreich und Deutschland zahlen die Menschen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt noch mehr für die Gesundheit, in den USA sogar massiv mehr.