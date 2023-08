Gesundheitskosten: So liessen sich 300 Millionen Franken sparen

Gesundheitskosten steigen auf fast 20 Milliarden Franken

Die Kosten im Gesundheitswesen sind bis im Juni stark angestiegen. 19,8 Milliarden Franken wurden in den ersten sechs Monaten von Ärzten, Spitälern und anderen Leistungserbringern verrechnet. Im Vergleich zum Vorjahres-Halbjahr resultiert gesamthaft ein Plus von 7,85 Prozent. Zwar sind die steigenden Kosten nicht eins zu eins auf die künftigen Prämien übertragbar, doch die Tendenz nach oben zeigt sich in allen Kantonen. Am stärksten ist der Anstieg in Uri und Bern.