Coronavirus in Deutschland : Jens Spahn wirbt für «nationale Kraftanstrengung»

Deutschland befinde sich wegen Corona in einer «Jahrhundertsituation», sagt der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schwor die Deutschen auf «Monate der Einschränkungen und des Verzichts» ein. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen. «Niemand kann ausschliessen, dass es nicht irgendwann in der Folge wieder dazu kommt», sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ZDF-«heute-journal».