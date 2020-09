Mitte März verhängte der Bundesrat einen landesweiten Lockdown. Bald blieben die Flugzeuge am Boden.

An einem Wahlkampfauftritt in Bottrop gab sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich selbstkritisch: Rückblickend seien einige Corona-Verbote zu drastisch gewesen. Wörtlich sagte er: «Man würde mit dem Wissen von heute keine Friseure mehr schliessen und keinen Einzelhandel mehr schliessen. Das wird nicht noch einmal passieren. Wir werden nicht noch einmal Besuchsverbote in den Pflegeeinrichtungen brauchen.»