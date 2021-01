Sri Lanka : Gesundheitsministerin wirbt für Anti-Corona-Trank und erkrankt kurz darauf

In Sri Lanka ist die Gesundheitsministerin am Coronavirus erkrankt. Zuvor warb sie für ein sirupartiges Getränk aus Honig und Muskatnuss, das vor Corona-Ansteckungen schützen soll.

Regierung distanziert sich

Ärzte in Sri Lanka hatten darauf hingewiesen, dass es keinerlei wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit des sirupartigen Getränks gebe. Trotzdem waren tausende Menschen unter Missachtung der geltenden Corona-Massnahmen im Dezember in Bandaras Dorf im Zentrum des Landes gereist, um das Elixir zu erwerben.

Virus breitet sich in Sri Lanka aus

In Sri Lanka breitet sich das Coronavirus derzeit stark aus. Hatten sich bis Oktober rund 3300 Menschen in dem südasiatischen Inselstaat mit dem Erreger infiziert, stieg die Zahl auf zuletzt fast 57’000. 278 Menschen starben in dem Land seit Pandemie-Beginn im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Am Freitag genehmigten die Behörden in Sri Lanka den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca.