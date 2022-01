Fehlende Intensivpfleger – Gesundheitsökonom fordert Anstellungsprämie von 20’000 Franken

1 / 4 Die Sorgen vor Kapazitätsengpässen in den Spitälern werden immer grösser. EMG Es stehen gemäss Aussagen verschiedener Branchenkenner zu wenige Pflegende zur Verfügung, um die drohende Belastung durch die Omikron-Welle zu bewältigen. EMG Mit finanziellen Anreizen sollen ehemalige Pflegerinnen und Pfleger in den Beruf zurückgeholt werden. EMG

Just in dem Moment, in dem die Omikron-Wand ihre volle Wirkung entfacht, wächst die Sorge vor Kapazitätsengpässen in Schweizer Spitälern. Stimmen aus der Branche behaupten, ein gefährlicher Mix aus zu wenig Personal und finanziellen Fehlanreizen sorge dafür, dass nicht alle Kapazitäten ausgenützt werden. Sie fordern deshalb, dass der Staat eingreift. Finanzielle Anreize sollten Pensionierte und Ausgestiegene überzeugen, in den Beruf zurückkehren.

«Ganze Reservearmee» an Pflegefachkräften stünde bereit

In der «Sonntagszeitung» kritisiert der Gesundheitsökonom Heinz Locher das Verhalten der Behörden in der aktuellen Krise scharf. Diese würden mit fehlenden Anreizen dafür sorgen, dass bis zu einem Drittel der Kapazitäten in der Intensivpflege nicht ausgenützt würden. Würde man ehemaligen oder ausgestiegenen Intensivpflegefachkräften einen Beitrag von etwa 20’000 Franken anbieten, liessen sich viele motivieren, in den Job zurückzukehren, findet er. Solche Programme bestünden aber nicht.

Ähnlich sehen dies auch andere Kollegen aus der Branche. «Würde der Bundesrat den Spitälern für jeden Covid-Patienten auf der Intensivstation (IPS) den doppelten Betrag bezahlen, könnten die Spitäler die Löhne des Pflegepersonals ebenfalls verdoppeln», erklärte jüngst der ehemalige Direktor des Universitätsspital Zürich, Werner Widmer, gegenüber der «NZZ». Eine ganze Reservearmee an Pflegenden stünde bereit.

Kanton Zürich erteilt Anreizsystem eine Absage

Die Kritik am bestehenden System schliesst an einen weiteren Diskurs an, wonach die Spitäler hierzulande zu gewinnorientiert arbeiteten und die Pflege von Corona-Patienten vernachlässigen würden, weil diese nicht rentabel sei. Gesundheitsökonom Heinz Locher bläst ins gleiche Horn und sieht hinter der gängigen Praxis der Gesundheitsbranche eine «Verschwörung». Es passe ins Bild, dass Coronapatienten, die über keine Zusatzversicherung verfügen, weniger schnell behandelt würden als andere. Die Spitäler wehren sich jedoch gegen diese Vorwürfe und erhalten dafür auch Unterstützung. «Die Spitäler sind die Gelackmeierten», findet Marco Geu von der Gewerkschaft Syna gegenüber 20 Minuten. Nur noch der Bund könnte Abhilfe schaffen, indem er Ausnahmeausfälle übernimmt. Der Kanton Aargau tue dies bereits.

Mehrere Kantone hatten noch während der ersten Corona-Welle solche Ausgleichszahlungen geleistet, die Hilfeleistung nach Frühjahr 2020 jedoch wieder eingestellt. Die SVP kritisiert bereits seit längerem, dass die Kapazitäten in der Schweiz künstlich tief gehalten würden. Gegenüber 20 Minuten erklärte Fraktionschef Thomas Aeschi Ende Dezember, dass Bund und Kantone den Vorschriften im neuen Covid-Gesetz, wonach sie mehr Kapazitäten sicherstellen sollten, bislang nicht nachkämen.

Die Kritik von Heinz Locher und Werner Widmer ist im politischen System angekommen. Finanzielle Anreize für zurückgetretenes Pflegepersonal wird es bis auf Weiteres aber wohl nicht geben. Im Kanton Zürich erklären die Verantwortlichen gegenüber der «Sonntagszeitung», dass eine solches Anreizsystem nicht möglich sei. Die finanzielle Entlohnung der eigenen Mitarbeiter sei Sache der Spitäler, heisst es beim Kanton. Das Universitätsspital Zürich wiederum verweist auf das kantonale Personalgesetz, das solche Zahlungen nicht erlaube. Werner Widmer und Heinz Locher dürften mit dieser Erklärung nicht zufrieden sein. Letzterer geht mit seinen Forderungen gar noch weiter und fordert vom Staat, dass dieser künftig auch die Lehrkosten von bis zu 26’000 Franken für die Ausbildung zum Intensivpfleger übernehmen solle.