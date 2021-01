«Das Tragen von FFP2-Masken zu verordnen, wäre nur dann angemessen, wenn die Kapazitäten in den Intensivstationen völlig ausgelastet wären», sagt Stefan Felder, Gesundheitsökonom an der Universität Basel.

Willy Oggier: «Ich rechne damit, dass die Preise für die FFP2-Masken bei genügend grossem Vorrat sinken, weil die Läden sich dadurch auch Mehrumsätze in anderen Bereichen erhoffen.»

«Eine FFP2-Maskenpflicht in der Schweiz könnte den Trägern einen höheren Eigenschutz bieten und mithelfen, die schnelle Übertragbarkeit des Virus zu reduzieren», sagt Gesundheitsökonom Willy Oggier.

Alles deute darauf hin, dass das mutierte Coronavirus ansteckender sei, sagt Gesundheitsökonom Willy Oggier. Er befürworte deshalb eine solche Pflicht auch in der Schweiz.

In Bayern gilt ab Montag eine Pflicht für das Tragen von FFP2-Masken.

«Hilfe gegen Mutation»

Alles deute darauf hin, dass das mutierte Coronavirus ansteckender sei, sagt Gesundheitsökonom Willy Oggier. «Eine FFP2-Maskenpflicht in der Schweiz könnte den Trägern einen höheren Eigenschutz bieten und mithelfen, die schnelle Übertragbarkeit des Virus zu reduzieren.» Oggier hält es für die Bürger für zumutbar, die Kosten selbst zu tragen. «Ich rechne damit, dass die Preise für die FFP2-Masken bei genügend grossem Vorrat sinken, weil die Läden sich dadurch auch Mehrumsätze in anderen Bereichen erhoffen.» Bestehe jedoch eine knappe Maskensituation, könnten sozial schwächere Personengruppen ein finanzielles Problem erhalten. «Dann schliesse ich nicht aus, dass diese Masken gezielt gratis abgegeben werden.»

Damit die Maske gut schützt und an den Seiten keine Atemluft durchströmt, müssen die Maskenränder der FFP2-Masken eng am Gesicht anliegen. Ein Problem stellt der Bartwuchs dar, weil sich dadurch zwischen Haut und Maske ein Abstand bildet. «Sie ist bei Männern nur mit glattrasierter Haut zu tragen», sagt Johannes Knobloch vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zur « Süddeutschen Zeitung ».

Laut Armeesprecher Stefan Hofer hat die Armeeapotheke Mitte Januar 2021 mehr als 3,8 Millionen FFP2-Masken am Lager. «In den nächsten Wochen werden zudem weitere Lieferungen von ca. 4 Millionen FFP2-Masken erwartet.» Ob die gesamte Bevölkerung mit FFP2-Masken ausgestattet werden könnte, konnte die Armee nicht angeben.

«Bevormundung der Bürger»

Stefan Felder, Gesundheitsökonom an der Universität Basel, sieht eine Pflicht für FFP2-Masken nur unter bestimmten Umständen für angebracht. «Das Tragen von FFP2-Masken zu verordnen, wäre nur dann angemessen, wenn die Kapazitäten in den Intensivstationen völlig ausgelastet wären.» Der Staat könne unter diesen Umständen die Massnahme begründen.

Würden FFP2-Masken dagegen aktuell vorgeschrieben, wäre dies laut Felder eine Bevormundung der Bürger. Während bei der Maskenpflicht der Fremdschutz im Vordergrund stehe, gehe es bei der FFP2-Maske um den Eigenschutz. «Der Eigenschutz liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Bürgers und nicht des Staats.» Es gehe zu weit, wenn der Staat genau vorschreibe, was die Bürger zu kaufen hätten.

«Sinnvoll für Risikogruppen»

Im Moment führe das Bundesamt für Gesundheit (BAG) keine Diskussion darüber, sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung, am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Sie seien auch nicht der Überzeugung, dass diese Masken der richtige Weg seien, um die neue Mutante eingrenzen zu können. «Wir sind gespannt, was andere Länder damit für Erfahrungen machen.»