Impfdurchbrüche befürchtet – Gesundheitspersonal drängt wegen nachlassendem Schutz auf Drittimpfung

L. ist Pflegefachfrau in einem Zürcher Spital und fordert nun Zugang zu Drittimpfungen f ür Pfleger und Pflegerinnen. Durch ihre Arbeit sei sie ständig in Kontakt mit möglichen Covid-Patienten und Patientinnen . «Ich möchte nicht an diesem Virus erkranken, viele Pflegefachpersonen leiden auch bereits an Long Covid», sagt L.