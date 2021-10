Pannenreiche Impfaktion in Zürich - Gesundheitspersonal wartete mit Spritze – kein einziger Mensch kam

Am 24. Oktober 2021 sollte in der Pfarrei Peter und Paul in Zürich eine grosse Impfaktion stattfinden.

Am Sonntag hoffte Priester Martin Stewen in einer Impfaktion in seiner Pfarrei mehrere impfwillige Menschen zu erreichen.

Eine Panne nach der anderen: Am Sonntag wurde in der Zürcher Pfarrei Peter und Paul keine einzige Person geimpft, obwohl dort eine Impfaktion geplant war. Der Grund: Es lief alles schief, was schlieflaufen konnte: Zuerst blieb das Impfmobil am Morgen in der Garage stecken. «Wir haben die Info erhalten, dass es in einer Garage in Uster hinter einer klemmenden Barriere gefangen war», erzählt Priester Martin Stewen zum Portal «kath.ch». «Das allein schon ist irgendwie absurd – aber kann ja mal passieren», meint er noch gelassen.