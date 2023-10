Brody Jenner trinkt Kaffee mit Muttermilch

Brody erwähnt in dem zehnminütigen Video, aufgrund der fehlenden Mandelmilch auf eine ungewöhnliche Alternative setzen zu müssen. Daraufhin hält er lachend einen gekühlten Beutel Muttermilch hoch und meint: «Ich habe gehört, es sei sehr nahrhaft. Ich habe gehört, es sei sehr lecker. Ich denke, das passt.» Anschliessend läuft er ins Schlafzimmer zu der noch nicht ganz wach gewordenen Tia. «Entschuldige, aber wir haben keine Mandelmilch mehr. Macht es dir etwas aus, wenn wir die Muttermilch verwenden, die ich gestern Abend in den Kühlschrank gestellt habe?», fragt er sie. Die 26-Jährige nickt und meint: «Das würde dir richtig gut tun.»

Ist Muttermilch für Erwachsene gesund?

Der Trend, dass Erwachsene Muttermilch trinken, ist nicht neu. So berichten beispielsweise Bodybuilder, dass sie dank Muttermilch besseren Muskelaufbau feststellen. Die Medizinerin Sarah Steele warnt im Fachmagazin «Journal of the Royal Society of Medicine» aber davor, als Erwachsener zur Muttermilch zu greifen. Sie enthalte viel weniger Eiweiss als herkömmliche Kuhmilch und entspreche nicht den Bedürfnissen einer ausgewachsenen Person. Statt sich etwas Gutes zu tun, setzt man sich mit dem Konsum sogar einem Gesundheitsrisiko aus. Muttermilch könne laut den Fachpersonen Verunreinigungen und Infektionen übertragen.