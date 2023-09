Krankenkasse: Steigen die Prämien immer weiter? Die CSS-Chefin im Interview

Frau Colatrella, wann waren Sie das letzte Mal krank?

Dann sind Sie seit über drei Jahren nicht mehr krank gewesen – was ist Ihr Geheimnis?

Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich immer kränker. Wieso?

Die Inflation beeinträchtigt die physische Gesundheit der Menschen?

Inwiefern?

Sorgen bereiten aber die finanziellen Probleme – hier hilft ein Lauftraining herzlich wenig. Die Löhne haben sich nicht der Inflation angepasst.

Trotzdem: Die Krankenkassen-Rechnung, die jeden Monat ins Haus flattert, macht immer mehr Menschen Mühe.

Für mich als CEO ist es wichtig und war es von Anfang an das Ziel, eine Prämie anbieten zu können, die unter dem Schweizer Durchschnitt liegt. Auch wenn die Prämien steigen: Der Anstieg soll so gering wie möglich ausfallen. Wir als Krankenversicherer müssen auch mit unseren internen Kosten haushälterisch umgehen. Wir haben aber nicht nur ein Finanzierungsproblem, wir müssen auch auf der Kostenseite ein paar Hausaufgaben lösen.

Sprich: Die Menschen gehen zu häufig zum Arzt?

Was befürchten Sie?

Wir müssen aufpassen, dass wir in unserem System, das alles in allem gut funktioniert, das solidarisch ist, aber in dem auch die Eigenverantwortung durchaus eine Rolle hat, nicht amerikanische Verhältnisse schaffen. Dort können sich viele Menschen Gesundheit nicht mehr leisten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Zugang zu einem bezahlbaren Gesundheitssystem haben. Nicht das Obligatorium ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie die Leistungen im Gesundheitssystem erbracht werden.

Zwei Drittel der Bevölkerung fühlen sich müde und erschöpft, 40 Prozent begründen dies mit Stress. Arbeiten wir zu viel?

Ich glaube nicht, dass man das so allgemein sagen kann. Unsere Arbeitsmoral ist unser Erfolgsrezept. Die Schweiz hat aber grosse Fortschritte in Sachen Arbeitszeitmodelle gemacht. Bei der CSS arbeiten 64 Prozent der Arbeitnehmenden Teilzeit. Dazu kommt die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.

Nach der Arbeit nicht abschalten können, leidendes Sozialleben und schlechter Schlaf: Kann die Schweiz keine Work-Life-Balance?

Ich glaube, schlechter Schlaf ist kein spezifisches Problem der Schweiz, sondern ein weltweites Phänomen. Mit dem Begriff der «Work-Life-Balance» kann ich nicht viel anfangen. Wir haben ein Leben und in diesem müssen wir versuchen, die Ressourcen gut einzuteilen. Ich mache das auch nicht immer vorbildlich. Als Arbeitgeber ist es aber wichtig, dass wir das thematisieren. Wenn ich etwa am Sonntag Mails verschicke, vermerke ich darauf, dass ich keine Antwort erwarte. Die Wertschätzung und der Umgang mit den Mitarbeitenden sind entscheidend. Sie müssen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das spornt zu Engagement an.