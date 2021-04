Im Hungerstreik : Gesundheitszustand von Nawalny verschlechtert sich

Alexei Nawalny geht es offenbar im Straflager immer schlechter. Nun wurde er mit Anzeichen einer Atemwegserkrankung in eine medizinische Abteilung verlegt.

Der Gesundheitszustand des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny hat sich in der Haft offenbar weiter verschlechtert. In einem Instagram-Post schrieb der 44-Jährige, dass er an starkem Husten leide und 38,1 Grad Fieber habe. Bei drei von 15 Insassen in seiner Zelle sei Tuberkulose festgestellt worden. Wenig später meldete die Zeitung «Iswestija» unter Berufung einer Erklärung des staatlichen Strafvollzugs, dass Nawalny in die Sanitäreinheit der Haftanstalt verlegt worden sei, nachdem bei ihm «Anzeichen einer Atemwegserkrankung, darunter hohes Fieber» registriert worden seien.