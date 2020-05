Rothenhausen TG

Getarnte Indoor-Hanfanlage aufgeflogen

Die Kantonspolizei Thurgau hat kürzlich in Rothenhausen eine Hanfanlage ausgehoben, in der Drogen-Hanf angebaut wurde. Ein 42-jähriger Niederländer wurde festgenommen.

Entdeckt wurde die Anlage in einer stillgelegten Liegenschaft in Rothenhausen TG.

Bei der Kantonspolizei Thurgau gingen Ende Februar Hinweise über verdächtige Tätigkeiten bei einer stillgelegten Liegenschaft ein. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau überprüften die Liegenschaft und stellten fest, dass sich darin eine Indoor-Hanfanlage befand, wie es am Dienstag in einer Medienmitteilung heisst.



Spezialisten der Kriminalpolizei kontrollierten daraufhin im Beisein des Betreibers die als Anbau von CBD-Hanf registrierte Anlage. Nachdem erste Untersuchungen ergeben hatten, dass es sich um Drogen-Hanf handelte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung an. Nebst geerntetem und verarbeitetem CBD-Hanf stellten die Ermittler rund 3700 in Aufzucht stehende Cannabisstauden sowie 12 Kilogramm fertiges und verpacktes Marihuana fest. Die Pflanzen und das Marihuana verstossen aufgrund ihres THC-Gehalts gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Der 42-jährige Niederländer wurde festgenommen. Bei ihm wurde Untersuchungshaft angeordnet. Das Betäubungsmittel, die Marihuana-Stauden sowie die professionelle Aufzuchtanlage wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung.