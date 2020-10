Die Ankündigung dass das WEF im Mai 2021 einmalig auf dem Bürgenstock und in Luzern stattfinden soll, löst in der regionalen Politik euphorische aber auch kritische Reaktionen aus. Ähnlich sind die Reaktionen auf der Strasse.

Nicht nur die Regierungen von Luzern und Nidwalden frohlockten nach der Bekanntgabe dieses Entscheids, dass das World Economic Forum (WEF) 2021 auf dem Bürgenstock und Luzern stattfinden soll. Auch die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz zeigte sich erfreut und twitterte: «Eine tolle Chance für die Zentralschweiz.»

Eine kritische Haltung legt die SP des Kantons Luzern an den Tag. In einer dringlichen Anfrage, die am Donnerstag eingereicht wurde schreibt sie: «Entspricht es tatsächlich dem Interesse der Luzerner Bevölkerung, dass dieser Anlass im Raum Luzern durchgeführt werden soll?» Sie fordert vom Regierungsrat Antworten zu Sicherheitsbestimmungen, Kosten und Flugbewegungen.

Für die Grünen im Kanton Nidwalden ist derweil klar, dass die Obergrenze von 20'000 Flugbewegungen auf dem Flugplatz Buochs auch mit dem WEF nicht überschritten werden darf, wie Parteipräsident Alexander Huser auf Anfrage sagte. Grundsätzlich sei es aber logisch, dass ein internationales Forum wie das WEF auf dem Bürgenstock abgehalten werde.

Juso: «Das WEF ist in der Zentralschweiz nicht willkommen.»

Die FDP als grösste Fraktion im Nidwaldner Landrat ist dem Treffen positiv gesinnt, Fraktionschef Philippe Banz spricht von einer «tollen Geschichte». Noch wisse man aber nicht, was der Anlass bezüglich Einschränkungen und Kosten bedeute.

Laut Roland Blättler, Präsident der SVP Nidwalden freut man sich auf das WEF. «Das lokale Gewerbe und die Region wird aus wirtschaftlicher Sicht profitieren.» Blättler hofft, dass der Bürgenstock durch das WEF wieder zu früherem Glanz verholfen werden kann und dadurch weitere internationale Anlässe folgen könnten.

Das Treffen im Mai wird kleiner ausfallen als zuvor, die Rede ist von 1500 Gästen. Dennoch ist es «hervorragend für die Wirtschaft», sagte der Luzerner CVP-Präsident Christian Ineichen. Luzern werde die Kosten nicht alleine tragen müssen und gemessen an der Wertschöpfung könnte ein solcher Betrag durchaus gerechtfertigt sein.

Kritisch meldeten sich die Zentralschweizer Juso-Sektionen zu Wort: «Das WEF ist in der Zentralschweiz nicht willkommen.» Sie kritisiert den Entscheid der kantonalen Regierungen, «diesem Verein und damit dem internationalen Kapital» eine Plattform zu geben.

Die SP der Stadt Luzern hatte bereits am 24. September beim Stadtrat bereits eine Interpellation dazu eingereicht, nachdem erste Gerüchte über die Durchführung des WEF in der Zentralschweiz kursierten.

Befragte finden es vorwiegend positiv, dass WEF in der Region stattfindet

Eine Umfrage auf der Strasse in Luzern hat ergeben, dass die Befragten im Zusammenhang mit dem Austragungsort des WEF eher neutral eingestellt sind. So sagte etwa Jannis Hüsli (18) aus Rothenburg: «Ich finde den Bürgenstock schön und denke, es ist sicher nicht schlecht, wenn das WEF auch mal in der Zentralschweiz stattfindet und nicht immer in Davos.» In seinen Augen ist es ein Gewinn für Luzern. Auch dass er möglicherweise Einschränkungen in Kauf nehmen muss, stört ihn nicht.

Etwas kritischer sieht es Jennifer Häberli (30) aus Luzern. Sie stört sich daran, dass die Machthaber am WEF zusammenkommen, um darüber zu reden, wie man am schnellste Geld machen kann. «Für mich wird das Thema Menschenrechte zu stark vernachlässigt», sagt Häberli. Aus Sempach kommt Louis Huschler (17). Er denkt, dass die Region vom WEF profitieren kann. Häberli: «Als Nachteil sehe ich die Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden müssen.»