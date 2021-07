165 Infizierte in den Niederlanden - Sind geteilte QR-Codes Schuld an Superspreader-Party?

In einem Club infizierten sich am Wochenende über 165 Personen mit Corona.

Am 26. Juni sollte es wieder losgehen mit der Feierei. In den Niederlanden durfte unter anderem auch der Club Aspen Valley in Eschende nach über einem Jahr Pause wieder öffnen. Bereits am ersten Abend haben sich aber mindestens 165 der 600 Anwesenden mit dem Coronavirus infiziert, schreibt «De Standaard». Es wird spekuliert, dass die Besucherinnen und Besucher untereinander die QR-Codes ausgetauscht haben.