Porsche 911 Dakar: Getestet im Steinbruch

Redaktorin Isabelle Riederer testete den Porsche 911 Dakar in einem schlammigen Steinbruch.

Man muss kein eingefleischter Porsche-Fan sein, um die Lackierung auf dem neuen Porsche 911 Dakar zu verstehen. Die meisten Motorsportfans wissen, dass sie auf die Rothmans-Grafiken zurückgeht, die in den 80er-Jahren auf einer Vielzahl von Rennwagen prangten. Was manch einer aber nicht weiss ist, dass die Nummer 953 eine Anspielung auf den Typ 953 ist, den ersten Porsche 911 mit Allradantrieb. Der 953 war ein hochmotorisierter Rallye-Raid-Rennwagen, der 1984 an der Rallye Paris-Dakar mit seinem Sieg für Furore sorgte.

Nun aber genug der Geschichtsstunde. Schliesslich steht hier sein direkter Nachfahre, der Porsche 911 Dakar. Wer an eine zynische Marketingmassnahme glaubt, um Porsche-Enthusiasten eine grosse Menge Geld abzunehmen, der könnte sich irren. Denn obwohl der Wagen auf dem 992 Carrera 4 GTS basiert, wurden lediglich 2500 Exemplare gebaut. Der Startpreis liegt bei knapp 270'000 Franken – ohne die auffällige Lackierung.

Der Porsche 911 Dakar ist ein Sportwagen mit vielen Talenten, insbesondere kann er Offroad. Dank mehr Bodenfreiheit, mehr Verplankung und Offroad-Reifen mit 9mm Profiltiefe. Natürlich muss das getestet werden. Frank Kayser / Porsche Redaktorin Isabelle Riederer hat sich mit dem Offroad-Elfer auf Einladung von Porsche in einen alten Steinbruch in der Nähe des Hockenheimrings begeben. Frank Kayser / Porsche Rutschige Hänge hinauf und wieder hinunter sind für den Rallye-Porsche kein Problem. Da muss schon mehr her, um den sportlichen Kraxler aus der Ruhe zu bringen. Frank Kayser / Porsche

Abenteuer und Alltag in einem

Ferry Porsche sagte einst: «Der 911 ist das einzige Auto, mit dem man von einer afrikanischen Safari nach Le Mans, dann ins Theater und auf den Strassen von New York fahren kann.» Nun, wir fahren von Zürich nach Hockenheim und graben uns einmal durch ein ausgemustertes Kieswerk. Asphalt, Schlamm, Kies, Schotter, Geröll – für die eierlegende Wollmilchsau aus Zuffenhausen sollte das alles kein Problem sein.

Auf Schlüsseldreh erwacht der 3,0-Liter Biturbo mit sechs Zylindern und 480 PS im Heck. In 3,4 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h, dabei wird man in die harten Sportschalensitze gedrückt und auch das Fahrwerk lässt nichts der Fantasie übrig. Die hinteren Sitze hat man zwecks Gewichtsersparnis komplett rausgeworfen. 50mm mehr Bodenfreiheit gab es dafür dazu, auf Knopfdruck sorgt die Liftanlage für weitere 30mm Abstand zum Boden. Weisse Leichtmetallfelgen, ein GT-Sportlenkrad, blaue Sicherheitsgurte und Pirelli Scorpio-Geländereifen sind eine Absichtserklärung.

Von der Autobahn in den Steinbruch

Bereits auf den ersten Autobahnkilometern Richtung Deutschland stellt man fest, dass sich der 911 Dakar trotz seiner All-Terrain-Reifen auch bei höheren Geschwindigkeiten exakt dirigieren lässt. Am Hockenheimring angekommen geht es direkt in den Steinbruch Künzelsau. Eine kurze Instruktion der Profis vor Ort und schon gehts los. Dass man es mit einem 911 mit erweiterten Talenten zu tun hat, lässt sich auch an den Fahrprofilen ablesen. Neben «Nass», «Sport» und «Normal» hat man auch «Rallye» und «Offroad» zur Auswahl. Zwei Modi, die besonders viel Spass machen.

Die Offroad-Einstellung wurde entwickelt, um das Auto durch schwieriges Gelände zu bewegen. Er hebt die Federung auf die höchste Stufe an und optimiert den Allradantrieb für maximale Traktion. Übertrumpft wird das Ganze nur noch durch den Rallye-Modus. Er ähnelt der Offroad-Einstellung, hat aber eine niedrigere Fahrhöhe und gibt vorzu mehr Kraft an die Hinterräder ab. Nimmt man zusätzlich noch die Traktionskontrolle raus – was man im Alltag nie machen sollte – besteht die Fahrt durch den Matsch nur noch aus Power-Slides, Schlamm-Donuts und Dauergrinsen.