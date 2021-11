Bayern : Getötete 16-Jährige nahe Memminger Flughafen gefunden

Ein 25 Jahre alter polizeibekannter Mann und eine 15-jährige Jugendliche sollen eine 16-Jährige Jugendliche getötet haben.

In der Nähe des Memminger Flughafens haben bayerische Polizisten die Leiche einer 16 Jahre alten Jugendlichen entdeckt

Die Jugendliche ist an massiver äusserer Gewalteinwirkung gestorben.

In der Nähe des Memminger Flughafens haben bayerische Polizisten die Leiche einer getöteten 16 Jahre alten Jugendlichen entdeckt. Die Jugendliche sei an massiver äusserer Gewalteinwirkung gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein 25 Jahre alter polizeibekannter Mann und eine 15-jährige Jugendliche sollen die 16-Jährige demnach getötet haben.