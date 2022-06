Zürich: Getötete Ärztin in Küsnacht – Tochter und Ex-Freund stehen vor Gericht

Beim Beschuldigten handelt sich um einen 33-jährigen schweizerisch-kolumbianischen Doppelbürger. Er war laut Anklage Komplize und soll ebenfalls am Raubmord an der Ärztin beteiligt gewesen sein. Der Mann sass während rund einem Jahr in Untersuchungshaft. Er hatte sich nach Kolumbien abgesetzt, nachdem er im März 2019 auf Anordnung des Bundesgerichts aus der Untersuchungshaft entlassen worden war.