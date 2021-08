Tötungsdelikt BS - Getöteter 28-Jähriger – Kollege des mutmasslichen Täters wird gesucht

Am 15. August in der Früh kam es auf dem Basler Lysbüchel-Areal zu einem Tötungsdelikt: Ein 28-Jähriger wurde mit einer Stichwaffe verletzt und verstarb trotz Reanimationsversuchen vor Ort. Ein 22-jähriger Kroate wurde nach der Tat festgenommen. Wegen dringendem Tatverdacht wurde Untersuchungshaft beantragt, so die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung am Montag.