Freunde nehmen Abschied - Getöteter Obdachloser findet auf Zürcher Friedhof seine letzte Ruhe

Seine letzte Ruhe fand R. auf einem Friedhof in der Stadt Zürich.

Ein Meer aus Blumen und Kerzen schmücken das Grab des getöteten Zürcher Obdachlosen. « Vor bald drei Wochen wurde R . gewaltsam aus dem Leben gerissen », beginnt der Pfarrer seine Trauerrede. Rund 20 Personen nahmen am Freitag unter Tränen Abschied von R.* Darunter sein Stiefsohn, alte Freunde von R. und seiner verstorbene n Frau sowie Freunde und Bekannte, die jeden Tag mit dem 66-Jähr i gen i m Letzipark s assen. Seine letzte Ruhe fand der 66-Jährige auf einem Friedhof in der Stadt Zürich – gleich neben dem Grabplatz seiner verstorbenen Frau.

Seine gute Freundin W.* erzählt: « Am Weihnachtsabend l etztes Jahr habe ich ihm noch ein Bier und ein Schinkengipfeli vorbei gebracht. » Sie habe oft am Abend, wenn s ie mit dem Velo a uf dem Nachhauseweg war, beim GZ eine Rauchpause ein gelegt und mit R. geplaudert. «Man konnte mit ihm über Gott und die Welt reden. Ich werde ihn sehr vermissen.» Bozo (63), der beste Freund von R., konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Beerdigung teilnehmen: «Es macht mich unfassbar traurig, dass ich nicht dabei sein konnte.» Er werde aber, sobald es ihm besser geht, das Grab seines Freundes besuchen und sich von ihm verabschieden.