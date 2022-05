Siebnen SZ: Getränkekühler geht in Laden in Flammen auf 

In einem Laden in Siebnen brannte es am Dienstagabend.

In einem Laden in Siebnen brach am Dienstagabend kurz nach 21.30 Uhr ein Feuer aus. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz heisst, konnte die Feuerwehr Schübelbach den Brandherd rasch lokalisieren und das Feuer, das von der Sprinkleranlage niedergehalten wurde, löschen. Die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon stand mit einem Grosslüfter im Einsatz, um die Räumlichkeiten vom Rauch zu befreien. Verletzt wurde niemand.