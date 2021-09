Kanton Luzern - Getunten E-Bikes soll mit neuer Software der Riegel vorgeschoben werden

Dabei ist es laut Mahir ganz einfach, sein E-Bike selbst zu tunen. «Es braucht nur einen Chip, den man aus dem Ausland importieren und dann beim Sensor am Hinterrad einbauen kann.» Mit diesem Trick können dann laut dem Velohändler die Tempolimits, welche im E-Bike durch die Software festgelegt sind, deutlich überschritten werden. «Am Motor oder am Akku kann man nichts ändern, was aber auch nicht nötig ist, denn die E-Bike-Motoren können problemlos bis zu 80 Stundenkilometer fahren», so Mahir weiter. Zwar könne die Polizei solche gechipten E-Bikes als getunte Fahrräder erkennen, doch gebe es laut Mahir auch E-Bikes, welche bereits mit einer Software versehen seien, sodass die Tempolimits am Velo individuell erhöht werden könnten. Bei solchen E-Bikes ist es aber nicht möglich, manuell erhöhte Tempolimits im Nachhinein nachzuweisen, weil die Software so programmiert ist. «In der Schweiz darf man E-Bikes mit einer solchen Software verkaufen, aber ein Velofahrer oder eine Velofahrerin darf nicht von dieser Funktion Gebrauch machen, weil es dann eben nicht mehr den gesetzlichen Normen entspricht und somit als getunt gilt», wie Mahir erklärt.