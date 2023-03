Super League: Keine Einführung von personalisierten Tickets

Am Montag haben die Vertreter der Super League gemeinsam mit der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) über Massnahmen zu Eindämmung von Gewalt im Rahmen von Fussballspielen informiert. Ein Projektteam bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Behördenseite, der Polizei, der Swiss Football League und der Universität Bern sowie externen Fachleuten hatte in den vergangenen Monaten einen 158-seitigen Bericht erarbeitet. «Dieser ist objektiv und von uns allen getragen», erklärte Liga-CEO Claudius Schäfer.

Stufenweise Verschärfungen geplant

Das Projektteam hat auch andere mögliche Massnahmen zur Minimierung von Fanausschreitungen auf ihre Verhältnismässigkeit geprüft. Dabei sei man zum Schluss gekommen, dass Handlungsbedarf bestehe. Dabei will man nun auf deeskalierende und kooperative Ansätze zurückgreifen. «Wir favorisieren den Dialog», so Polizeikommandant Christian Varone.

Massnahmen wie die Einführung von personalisierten Tickets, die Schliessung oder Verkleinerung von Gastsektoren oder strikte Vorgaben zur An- und Abreise würden daher erst in Erwägung gezogen, wenn die anderen Massnahmen nicht greifen sollten. Der Bericht erachtet ein «kaskadenartiges» Modell als sinnvoll, dass die schrittweise Ergreifung strengerer Massnahmen vorsieht. «Dieses Vorgehen wahrt die rechtlich gebotene Verhältnismässigkeit, schafft Transparenz und nimmt die Fans in die Mitverantwortung», so die SFL.