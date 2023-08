Gewalt an Kindern: Kinderschutz kritisiert Schweiz

Recht auf gewaltfreie Erziehung

Auch wenn laut Kinderschutz Schweiz in vielen Köpfen ein Wandel stattfindet: Körperstrafen in der Erziehung sind in der Schweiz nicht verboten, wenn sie keine sichtbaren Schäden hinterlassen. Das ändert sich nun aber: Die Fribourger Mitte-Nationalrätin Christine Buillard-Marbach hat 2019 einen Vorstoss eingereicht, um das Recht auf gewaltfreie Erziehung ins Zivilgesetzbuch zu schreiben. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Motion im Dezember 2022 angenommen. Nun arbeitet der Bundesrat ein Gesetz aus – obwohl er sich gegen den Vorstoss ausgesprochen hatte. Noch im August beginnt die Vernehmlassung, in der sich Parteien, Verbände und Kantone zum ersten Gesetzesentwurf äussern können.