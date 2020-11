Ihr Brot und Gipfeli erhalten Kundinnen und Kunden in der Bäckerei Wanger in dieser Tüte mit der Aufschrift "Häusliche Gewalt kommt nicht in die Tüte". "Mit der Aktion möchten wir die Menschen wachrütteln", sagt Sabrina M.*(35), Verkäuferin in der Bäckerei Wanger. "Die Tüten kommen bei unserer Kundschaft gut an", so der Geschäftsführer Richard Wanger.