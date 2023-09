Gewalt gegen Frauen: «Ohne Sicherheit sind wir nicht frei»

Wie sicher sind und fühlen sich Frauen in der Schweiz? Diese Frage diskutieren Christina Bachmann-Roth, Präsidentin der Mitte-Frauen und Nationalratskandidatin, Erica-Maria Umbricht, Coach und Laufbahnberaterin in der Sicherheitsbranche und Dozentin für Polizeiarbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, sowie der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr am Montag um 19.15 Uhr im Stapferhaus Lenzburg. 20 Minuten berichtet live vor Ort.