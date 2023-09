Massenschlägerei: Zürcher Sicherheitsdirektor mit deutlichen Worten

SVP-Nationalrat Benjamin Fischer (rechts) will, dass die Beteiligten weggewiesen werden. Sowohl jene, die das eritreische Regime unterstützen als auch die Oppositionellen, die Gewalt angewendet haben. Er plant einen Vorstoss in der Herbstsession.

Zwischen regimetreuen und oppositionellen Eritreern kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstössen – so auch am Samstagabend in Opfikon ZH. Zwölf Personen wurden verletzt, drei Eritreer verhaftet. Sie sind mittlerweile wieder frei (siehe Box). Nicht alle Eritreer in der Schweiz sind vor dem eritreischen Regime geflohen, es gibt unterschiedliche Ansichten.