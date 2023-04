1. Mai Basel: «Gewalt ist tabu» – SP Basel zeigt dem Schwarzen Block die Rote Karte

Sie dulden den Schwarzen Block am Tag der Arbeit nicht mehr in ihren Reihen.

SP und Gewerkschaften wollen den Schwarzen Block am diesjährigen 1. Mai nicht mehr in ihren Reihen dulden, so die «Basler Zeitung» in einem Artikel vom Dienstag. Das Basler SP-Präsidium hat einen Konsens für den Tag der Arbeit ausgearbeitet. «Mutwillige Zerstörung von Eigentum lehnen wir konsequent ab», heisst es da. Und: «jegliche Form von Gewalt» gegenüber der Polizei und Unbeteiligten seien Tabu.