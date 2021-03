Davon wurden in 36 Fällen Schneid- oder Stichwaffen als Tatwerkzeuge benutzt.

Auch in der Jugendkriminalität, etwa bei den versuchten und vollendeten Tötungsdelikten, stiegen die Fälle von 18 auf 39 Fälle.

Trotz des Lock- und Shutdowns und weitgehenden Bewegungseinschränkungen stiegen die Fälle von schwerer Gewalt weiter an.

Im Corona-Jahr 2020 nahmen Delikte mit schwerer Gewaltanwendung stark zu. So stieg etwa die Zahl der (versuchten) Tötungsdelikte im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent an. Das zeigt der Jahresbericht der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), den das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag veröffentlicht hat. Doch auch bei den Straftaten gegen die sexuelle Integrität ist eine Zunahme zu verzeichnen – ebenso von Straftaten, die von unter 18-Jährigen ausgeübt werden (siehe Box unten).