Tina sprach von der toxischen Beziehung zu Ike Turner

Das Paar hatte sich in einem Nachtclub in St. Louis kennen gelernt, wo er mit seiner Band Kings of Rhythm auftrat.

Tina Turner, geboren Anna Mae Bullock, wuchs unter ärmlichen Bedingungen auf. 1939 war sie als Kind von Farmpächtern in Brownsville im US-Staat Tennessee zur Welt gekommen . Als sich ihre Eltern trennten, kamen Anna Mae und ihre Schwester bei der Grossmutter unter. Einige Jahre später traf sie in der R&B-Musikszene von St. Louis auf Ike Turner, dem Mann, der ihren Namen für immer ändern sollte.

Tina sprach von häuslicher Gewalt, als noch alle schwiegen

Eines Abends trat die junge Frau selbst auf, um ihre Version von B.B. Kings «You Know I Love You» zu singen – Ike war von ihrer kraftvollen Stimme fasziniert. So gründeten die beiden die Band «Ike and Tina Turner Revue». Ihren ersten R&B-Hit landeten sie 1960 mit «A Fool in Love». Auch privat hatte es gefunkt – Tina und Ike hatten sich verliebt und waren ein Paar. 1962 heirateten sie in Tijuana, Mexiko.