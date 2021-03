Am Samstag demonstrierten mehrere tausend Personen gegen die Corona-Massnahmen in der Schweiz.

Am Samstag füllten sich die Strassen in Liestal BL. Mehrere tausend Personen aus der ganzen Schweiz hatten sich in der Baselbieter Kantonshauptstadt eingefunden, um gegen die Corona-Massnahmen des Bundes zu demonstrieren. Die Polizei beobachtete die Lage und setzte auf Deeskalation. Nicht so eine Gruppe von Gewaltbereiten, die sich unter die Masse des Protestmarsches mischten.