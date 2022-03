Kanton Bern : Gewaltdelikte gehen zurück, aber die Jugendgewalt steigt stark an

Noch nie seit Einführung der polizeilichen Kriminalstatistik wurden im Kanton Bern so wenige Straftaten erfasst wie 2021. Sorgen bereitet der Polizei jedoch die steigende Jugendgewalt.

Mit 4423 wurden acht Prozent weniger Gewaltdelikte verzeichnet als im Vorjahr. Eine «deutlich steigende Tendenz» sei jedoch bei der Jugendgewalt zu erkennen, schreibt die Kapo: «Insbesondere die Zahl der wegen schwerer Körperverletzung, Raub, Angriff und Tätlichkeiten rapportierten Jugendlichen ist stark angestiegen.» Bei der Jugendgewalt will die Polizei daher künftig den Schwerpunkt setzen: Mit repressiven Massnahmen und verstärkter Polizeipräsenz an Orten, an denen sich viele Jugendliche aufhalten, will man gegen die Problematik vorgehen.