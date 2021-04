US-Polizeieinsatz : Gewalteinwirkung als Todesursache von George Floyd bestätigt

Im Mai 2020 wurde der 46-jährige George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet. Im Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin wurde nun der Lungenspezialist Martin Tobin hinzugezogen.

Der bei einem US-Polizeieinsatz im Mai 2020 getötete Afroamerikaner George Floyd ist einem Lungenspezialisten zufolge an den Folgen von Sauerstoffmangel gestorben. Der niedrige Gehalt an Sauerstoff habe Hirnschäden verursacht und Floyds Herz zum Stillstand gebracht, sagte der auf Pneumologie und Intensivmedizin spezialisierte Mediziner Martin Tobin am Donnerstag (Ortszeit) im Prozess gegen den angeklagten weissen Ex-Polizisten Derek Chauvin in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.