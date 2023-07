Johannesburg: Gewaltige Gasexplosion schleuderte Autos wie Spielzeuge umher

Die südafrikanische Grossstadt Johannesburg ist am Mittwochabend von einer gewaltigen Explosion erschüttert worden. Ein Mann starb, die Schäden in der Innenstadt sind gewaltig.

Darum gehts In Johannesburg hat sich am Mittwochabend eine gewaltige Explosion ereignet.

Die Wucht der Detonation riss Strassen auf und liess Fahrzeuge umkippen.

36 Menschen wurden verletzt, eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.

Eine mutmassliche Gasexplosion hat in der südafrikanischen Metropole Johannesburg einen Menschen das Leben gekostet. Mindestens 48 weitere wurden verletzt, wie die Behörden und Rettungsdienste am Donnerstag mitteilte.

Die Explosion riss Strassen auf und liess Fahrzeuge umkippen. Die Feuerwehr fand die Leiche eines Mannes unter einem der Fahrzeuge. Die Ursache für die Explosion am Mittwochabend in der Innenstadt von Johannesburg war unklar. Der Gasversorger des Gebiets teilte mit, er glaube nicht, dass der Auslöser an seinen unterirdischen Leitungen zu finden sei, obwohl die Behörden das vermuteten.

1 / 4 Diese Strasse im Zentrum von Johannesburg wurde durch die Wucht der Explosion … REUTERS … auf einer Länge von Dutzenden Metern aufgerissen. REUTERS Die Explosion lockte etliche Schaulustige an. REUTERS

Die Schäden ähnelten Bildern aus einem Katastrophenfilm: Die Behörden schätzten, dass mindestens sechs Strassen betroffen waren. Mindestens 34 Fahrzeuge wurden beschädigt, einige lagen auf der Seite. Andere waren in Löcher gerutscht, die sich mitten auf der Strasse auftaten.

«Umfangreiche Schäden» in der Innenstadt

Die städtischen Behörden zogen Spezialisten hinzu, um festzustellen, welche weiteren unterirdischen Rohre oder Kabel in dem Gebiet liegen und ob die Gefahr einer weiteren Explosion oder eines Gasaustritts bestand.

Der Regierungschef in der Region Gauteng, zu der Johannesburg gehört, Panyaza Lesufi, sagte, zwölf Menschen würden in Krankenhäusern behandelt. Die anderen 36 Verletzten seien bereits wieder entlassen worden. Er sprach von umfangreichen Schäden in der Umgebung der Explosion.

Aus Furcht vor einer weiteren Detonation waren am Mittwochabend Menschen aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht worden. Sie kehrten jedoch am Donnerstagmorgen zurück.

