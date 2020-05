Sihlbrugg ZG

«Zweimal gab es einen gewaltigen Klapf»

In Baar ZG ist bei einer Wohnmobilgarage ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war bis in die Nachbargemeinde sichtbar. Verletzt wurde niemand.

Die Zuger Polizei bestätigt einen Brand in Sihlbrugg. Personen seien keine zu Schaden gekommen. Kurz nach 13 . 45 Uhr sei bei der Einsatzzentrale die Meldung von einem Brand an der Sihlbruggstrasse in Baar eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte seien bereits mehrere Wohnmobile, ein Anhänger sowie das Gebäudevordach eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand gestanden.