In Felsberg im Kanton Graubünden donnern riesige Felsbrocken zu Tal , wie auf einem Video zu sehen ist, das News-Scout Ricardo Pinto aufgenommen hat. «Ich war in der Küche, als ich plötzlich einen Riesenlärm vernahm», sagt Pinto. Zuerst habe er das ganze für eine Militärübung des Waffenplatzes nebenan gehalten. «Es war aber definitiv zu früh und zu laut für eine Militärübung», sagt Pinto. «Dann schaute ich aus dem Fenster und sah: Der Berg kommt.»

Solche Felsstürze seien keine Seltenheit in der Region, so Pinto. In diesem Ausmass sei es aber seit Jahren nicht mehr vorgekommen. «Im Garten eines Freundes liegen nun riesige Felsbrocken. Sein Haus liegt in der Risikozone», sagt Pinto. Die Felsbrocken kamen bis an die Hausfassade heran, wie auf Bildern zu sehen ist.