Seit 16 Jahren befassen sich Gerichte in der Schweiz mit dem heute 33-jährigen Kosovaren. Die Ausschaffung des geistig beeinträchtigten Mannes landete gar vor dem Bundesgericht, das sie sistierte und ans Kantonsgericht zurückschickte. Dieses hat nun das letzte Wort gesprochen: Der Mann darf in der Schweiz bleiben.

Zwar wurde gegen den Mann ein Landesverweis ausgesprochen, doch das Bundesgericht stoppte diesen im Jahr 2019 und verwies den Fall zur Neubeurteilung ans Kantonsgericht.

Bei ihm wurde bei einem Gutachten ein Intelligenzquotient von 58 festgestellt. Das entspricht der Leistungsfähigkeit eines neun- bis zwölfjährigen Kindes.

Weil ein eigenständiges Leben für den Mann nicht zumutbar scheint, wird er nicht nach Kosovo ausgeschafft. Das entschied am Mittwoch die Fünferkammer des Baselbieter Kantonsgerichts.

Der seit 1994 in der Schweiz lebende, 33-jährige Kosovare ist bereits mehrfach von verschiedenen Gerichten verurteilt worden, darunter wegen Gewaltdelikten. Im August 2015 entzog ihm das Migrationsamt Baselland die Niederlassungsbewilligung und verwies ihn des Landes. Doch dagegen wehrte sich der Mann und zog den Fall durch die Instanzen bis vors Bundesgericht. Am Mittwoch hat das Kantonsgericht, das den Fall neu beurteilen musste, entschieden, dass er in der Schweiz bleiben darf, wie die bz schreibt.

Gemäss Gutachten leidet der Mann an einer verminderten Intelligenz sowie einer Angststörung und Panikattacken. Sein Intelligenzquotient liegt bei 58 Punkten, was der geistigen Leistungsfähigkeit eines neun- bis zwölfjährigen Kindes entspricht. Dies geht aus dem schriftlichen Urteil des Bundesgerichts zur Sache hervor. Folglich könne dem Mann kein eigenständiges Leben oder gar ein Neustart in Kosovo zugemutet werden, wie das Kantonsgericht am Mittwoch urteilte. Die Ausschaffung, die es im Juli 2018 aussprach, ist damit widerrufen.

Auf Familiengeflecht angewiesen

Keine der Instanzen habe das öffentliche Interesse an der Wegweisung des Mannes bezweifelt, heisst es weiter. Jedoch sei sein persönliches Interesse an seinem Verbleib in der Schweiz nur ungenügend abgeklärt worden, so die Rüge des Bundesgerichts. Dies habe das Kantonsgericht nun nachgeholt und sei zum Schluss gekommen, dass der Mann nicht in der Lage sei, selbstständig zu leben. Obwohl der Vater zweier Kinder getrennt von deren Mutter lebt, sei er «in die Grossfamilie eingebunden» und auf ihre Hilfe angewiesen.