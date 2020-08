Der Protest begann am Freitagabend in der schwedischen Stadt Malmö. Gemäss Angaben der Nachrichtenagentur Reuters versammelten sich mindestens 300 Personen, um gegen anti-islamische Diskriminierung zu protestieren. Malmö liegt ganz im Süden Schwedens an der Grenze zu Dänemark. Es ist die drittgrösste Stadt Schwedens.