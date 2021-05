Gewalttätige Pornos sollen in der Schweiz mit der Revision des Sexualstrafrechts erlaubt werden

Pornos, die Gewalt zeigen, sollen mit dem neuen Sexualstrafrecht in der Schweiz erlaubt werden – damit sind nicht alle einverstanden. (Symbolbild)

Aktuell sind in der Schweiz Pornos mit Kindern, Tieren und Gewalt verboten.

Harte Pornografie ist in der Schweiz verboten. Unter harte Pornografie fallen sexuelle Handlungen und Darstellungen mit Kindern, Tieren und Gewalt. Mit dem revidierten Sexualstrafrecht, das aktuell im Parlament diskutiert wird, soll die Gewalt davon ausgenommen werden. Das heisst: Pornos, die Gewalt zeigen, würden dann in Zukunft nicht mehr automatisch strafbar sein. Das berichtet die «Sonntagzeitung» (Bezahlartikel).

Die Zürcher Juristin und GLP-Kantonsrätin Andrea Gisler, stört das. «Ich verstehe diese Entkriminalisierung nicht. In gewalttätigen Pornos werden Frauen zu Objekten degradiert und erniedrigt, das geht hin bis zu Gruppenvergewaltigungen und Folterszenen», sagt Gisler zur «Sonntagszeitung». Solche Bilder hätten gerade auf junge Männer eine starke Wirkung.

«Nicht die Aufgabe des Strafrechts»

Innerhalb derselben Revision des Strafrechts diskutiert die Schweiz gerade engagiert darüber, ob Sex künftig nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt ( «Ja heisst Ja» ) respektive unter ausdrücklicher Ablehnung strafbar («Nein heisst Nein») sein soll. Nun sollen ausgerechnet Pornos, die explizite Gewalt zeigen – meist an Frauen – erlaubt werden?

Ja, findet Nora Scheidegger. Die Juristin hat zum schweizerischen Sexualstrafrecht doktoriert und ist in der Revision mit Vorschlägen massgeblich beteiligt. «Der grosse Unterschied besteht darin, dass die in solchen Filmen gezeigten Handlungen unter Erwachsenen einvernehmlich sein können. Wenn Kinder involviert sind, sind sie das niemals. Erwachsene können das aber wollen, und es ist nicht die Aufgabe des Strafrechts, über diese Form der Sexualität zu urteilen», sagt Scheidegger zur «Sonntagszeitung». Genau so wenig sei es die Aufgabe des Sexualstrafrechts zu beurteilen, ob betreffende Pornos frauenfeindlich seien.