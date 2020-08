Luzern

Gewalttätiger Ehemann zu mehrjähriger Freiheitsstrafe verurteilt

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Mann schuldig befunden, 2018 und 2019 seiner damaligen Gattin physisch, psychisch und sexuell Gewalt angetan zu haben.

Nur teilweise geständig

Der Mann hatte die Frau, eine Schweizerin, im Oktober 2017 in Nordmazedonien kennengelernt. Er heiratete sie im Februar 2018 und zog nach einem Jahr zu ihr nach Luzern. Die Gewalttätigkeiten begannen nach Aussagen der Frau nach der Hochzeit. Sie habe kein falsches Wort sagen und nicht sich selbst sein dürfen, gab sie bei den Befragungen an. Die dem Beschuldigten zur Last gelegten Taten wurden sowohl in der Schweiz wie in Nordmazedonien verübt.