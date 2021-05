Nach aufwendiger Suche : Gewalttätiger Ex-Soldat in Frankreich gefasst

Der 29-Jährige hatte einen Mann angegriffen und sich anschliessend mehrere Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Scheinbar nahm er es in Kauf, von den Beamten getötet zu werden.

Die Polizei in der südwestfranzösischen Region Dordogne konnte den Mann am Montagmittag festnehmen.

Der Flüchtige schoss mehrmals auf die Polizei. Am Montagmittag konnte diese ihn festnehmen.

Im Südwesten Frankreichs war in den vergangenen 36 Stunden eine aufwändige Verbrecherjagd im Gang.

Nach gut anderthalb Tagen haben Einsatzkräfte im Südwesten Frankreichs einen gesuchten bewaffneten Mann in Gewahrsam genommen. Der Mann sei bei einem Schusswechsel verletzt worden und werde medizinisch behandelt, sagte der Präfekt der Dordogne, Frédéric Périssat, am Montagmittag. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin hatte zuvor auf Twitter geschrieben, der Mann sei «neutralisiert» worden. Das Wort kann im Französischen unter anderem «ausschalten» oder «töten» heissen. Die Gendarmerie Nationale sprach von Verletzungen.

Mit einem Aufgebot von gut 300 Sicherheitskräften war zuvor nach dem 29 Jahre alten Mann gesucht worden. Die Gendarmerie hatte auch einen Zeugenaufruf mit Foto veröffentlicht. Der ehemalige Soldat soll am frühen Sonntagmorgen den neuen Freund seiner ehemaligen Partnerin angegriffen und dann auf Sicherheitskräfte geschossen haben. Anschliessend sei er in ein Waldgebiet in der Nähe des Dorfes Le Lardin-Saint-Lazare geflohen. Es war bereits das zweite Mal innerhalb eines Monats, dass die französische Polizei einen flüchtigen Gewalttäter jagen musste.