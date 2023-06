Bezirksgericht Zürich : Gewalttätiger Freier freigesprochen

1 / 3 Der Beschuldigte mit seinem Anwalt am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich. 20min/hoh Das Gericht spricht den 28-jährigen Eritreer vom Vorwurf der Sexualdelikte frei. Gerichte Zürich Die Prostituierten haben ihre Absteigen an der Schöneggstrasse unweit der Langstrasse im Kreis 4. Google Maps

Darum gehts Ein 28-jähriger Eritreer ist angeklagt, drei Prostituierte im Zürcher Rotlichtmilieu sexuell misshandelt und beraubt zu haben.

Die Staatsanwältin verlangt eine unbedingte Freiheitsstrafe von sieben Jahren und eine Landesverweisung von 15 Jahren.

Sein Verteidiger fordert einen Freispruch, die Frauen hätten sich gegenseitig hochgeschaukelt.

Für das Gericht reichen die Aussagen der Frauen aber nicht zu einer Verurteilung, und es spricht den Beschuldigten vom Vorwurf der Vergewaltigung frei.

Der heute 28-jährige ledige Eritreer aus dem Zürcher Oberland hat in Kontaktbars an der Langstrasse drei Prostituierte angesprochen und ist dann mit ihnen in ihre Zimmer in einer einschlägigen Liegenschaft an der nahen Schöneggstrasse gegangen. Dort kam es laut Anklageschrift anfänglich zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr, dann wurde der Freier aber gewalttätig und würgte die Frauen. Er hörte mit dem Akt auch nicht auf, als sie darum baten.

Daraufhin raubte er ihnen den Freierlohn von 50 und 100 Franken und in einem Fall das ganze Portemonnaie mit tausend Franken. Zu einer der Prostituierten sagte er: «Es ist nicht gut mit dir!», und forderte das Geld zurück. Eine der drei Frauen soll Ende 2018 oder 2019 und dann Ende 2021 vom Beschuldigten gleich zweimal sexuell misshandelt worden sein. Die Vorfälle mit den beiden anderen Prostituierten haben sich laut Anklage ebenfalls 2021 ereignet.

Maximale Landesverweisung gefordert

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Dienstag verweigert der nicht geständige Beschuldigte die Aussagen. Er war 2013 aus seinem Heimatland geflohen und kam über das Mittelmeer nach Italien und in die Schweiz. Er ist anerkannter Flüchtling, hat hier eine Logistikerlehre abgeschlossen und ist berufstätig. Der Mann wurde im Juni 2022 verhaftet und für drei Wochen in Untersuchungshaft gesetzt, nachdem eine der Prostituierten eine Anzeige bei der Polizei gemacht hatte.

Die Staatsanwältin verlangt wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Raubes und Gefährdung des Lebens durch Würgen eine unbedingte Freiheitsstrafe von sieben Jahren. «Für die vier äusserst gewalttätigen Sexualdelikte soll der Eritreer für die maximale Dauer von 15 Jahren des Landes verwiesen werden», sagte sie. Die Staatsanwältin betonte, dass alle Opfer den Mann bei der Wahlkonfrontation wieder erkannt hätten.

Die drei Anwältinnen der Prostituierten fordern Schmerzensgeld für ihre Klientinnen. «Meine Mandantin fürchtete um ihr Leben, als er sie würgte», sagte eine. Eine andere Anwältin sprach von einem gezielten und hinterhältigen Vorgehen des Beschuldigten. Die dritte sagte, dass ihre Mandantin immer noch unter dem Vorfall leide und Albträume habe.

«Frauen haben sich miteinander solidarisiert»

Demgegenüber plädiert der Verteidiger auf einen Freispruch. «Die Aussagen der Prostituierten sind widersprüchlich.» Da sich die Frauen vom Arbeitsort her kannten, habe es in der Gerüchteküche massiv gebrodelt. «Die angeblichen Opfer haben sich gegenseitig hochgeschaukelt und sich miteinander solidarisiert.» So habe eine der Frauen in der ersten Einvernahme bei der Polizei noch nichts von einer sexuellen Misshandlung gesagt, erst später bei der Staatsanwältin. Es gebe auch keinen Grund, dass sein Mandant den Freierlohn raubte, habe er doch selbst einen guten Lohn als Logistiker. Der Verteidiger fordert einen Freispruch und eine Genugtuung von 4000 Franken für die Untersuchungshaft.

Das Gericht spricht den Logistiker vom Vorwurf der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung frei. Es verurteilt ihn aber wegen Raubs, Diebstahls und Tätlichkeit im Zusammenhang mit dem Würgen zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten – sechs Monate davon muss er absitzen. Die Aussagen der Frauen würden nicht zu einer Verurteilung reichen, auch wenn einzelne Vorwürfe stattgefunden hätten. Auf eine Landesverweisung verzichtet das Gericht, weil bei einem anerkannten Flüchtling ein Härtefall bestehe.