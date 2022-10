Brutalo-Pärli von Rapperswil: Mann muss sechs Jahre hinter Gitter, Frau die Schweiz verlassen

Am Dienstag musste sich das Paar, welches 2018 in einem Restaurant in Rapperswil randaliert haben soll, vor Gericht verantworten.

Am Dienstag stand das Paar, welches 2018 in einem Restaurant in Rapperswil-Jona randalierte und Angestellte mit einem Messer verletzte, vor dem Kreisgericht See-Gaster in Jona SG. Am Mittwoch wurden die beiden nun verurteilt.