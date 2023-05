Schweiz: Bald teils dreimal so harte Strafen für Gewalttäter

Noch in Arbeit sind die Strafandrohungen bei Sexualdelikten.

Der Bund hat die Strafrahmen in verschiedenen Gesetzessammlungen vereinheitlicht.

Strafen teilweise verdreifacht

Wer sich als Teil einer Gruppe an Ausschreitungen beteiligt und dabei Gewalt beispielsweise gegen Mitarbeitende von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausübt, wird neu mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten bestraft. Die bisherige Mindeststrafe war eine Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen. Für randalierende Gruppen, die Gewalt gegen Sachen ausüben, wurde die Mindeststrafe in Form einer Geldstrafe von 30 auf 90 Tagessätze erhöht. Anstelle einer Mindestgeldstrafe könne künftig auch eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten verhängt werden, heisst es.

Raser müssen weiterhin hinter Gitter

Die Angemessenheit der Strafrahmen bei Sexualdelikten wird derzeit im Rahmen der Revision des Sexualstrafrechts überprüft. Mit der Revision will das Parlament das Sexualstrafrecht auch materiell ändern und an die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre anpassen. So sollen künftig auch bei Sexualdelikten strengere Strafen vorgesehen werden.