Twann: Besuch am ersten Tantra Festival Switzerland

Zu Fuss Richtung Ziel: Seit dreissig Minuten spaziere ich über den Twannberg BE, ohne zu wissen, was mich oben erwartet. Es ist das erste Mal, dass ich ein Tantra Festival besuchen werde. Ich trage Vorstellungen und Vorurteile mit mir, stelle mir die Frage, ob das Festival sexuelle Praktiken, Körperkontakt und Nacktheit beinhalten wird , welche Bekanntschaften ich machen werde, und wie ich mich bei meiner Partizipation fühlen werde.

Weinen, schreien und umarmen im Tantra Workshop

Einige sitzen alleine, manche als Paar oder in der Gruppe. Schliesslich setzen wir uns in einen Kreis für eine scharmanische Übung und bedrückende Musik erklingt. Wir werden ermutigt, negative Gefühle und Herzschmerz zuzulassen, uns verletzlich zu machen, und uns im Moment der grössten Trauer schliesslich in die Mitte des Kreises zu setzen. Immer mehr Leute folgen der Anweisung und beginnen, laut zu weinen, zu stöhnen und zu schreien, zu zittern, zu leiden – sich verletzlich zu zeigen und ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen.

Ich sitze am Rand des Kreises und fühle mich emotional, überfordert, etwas verloren. Ich fühle mich anfangs gehemmt und es fällt mir schwer, mich auf das Erlebnis einzulassen. Ich beobachte das Geschehen mit Neugier, manchmal mit Angst, und bewege mich am Ende zumindest offen im Raum.

Irgendwann wird es mir zu laut, zu viel, ich verlasse den Raum, atme durch. Als ich zurückkomme, ist die Stimmung ruhiger, die Musik sanfter. Wir werden eingeladen, Körperkontakt aufzubauen und die anderen im Kurs zu umarmen, um nach dem erlebten Schmerz ein Gefühl von Gemeinsamkeit und Sicherheit zu erfahren. Ich umarme den jungen Mann neben mir. Es fühlt sich nicht erzwungen an, sondern angenehm, tröstend. Auch Andere fallen sich in die Arme, lächeln sich zu, zwei Leute küssen sich.

Sex am Tantra-Festival?

Ihr Umfeld habe teilweise skeptisch und kritisch auf ihr Begeisterung für Tantra reagiert. Es seien Sprüche gefallen wie: «Bist du da einer Sekte beigetreten?», «Du nimmst also an Sexorgien teil?» und «Du willst bloss verführen». Bekannt ist, dass Tantra auch sexuelle Handlungen und spirituelle Rituale beinhalten kann, die von einigen Kreisen kritisiert werden. So auch, dass die heutige Ausübung nicht der ursprünglichen Praxis entsprechen soll, oder zu ungesunden Gruppenbildungen führen könne. Maela sagt dazu: «Klar gibt es Leute, die an Tantra Festivals Sex haben, jede Absicht ist willkommen.» Im Vordergrund stünde das allerdings nicht. Plus: «Es braucht immer – wie auch im Alltag – Lust und Konsens von beiden Seiten.»