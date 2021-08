Neuenkirch - Gewerbegebäude brennt völlig aus

Ein Gewerbegebäude im Gebiet Sempach-Station in Neuenkirch brannte am Dienstagnachmittag völlig aus.

Am Dienstagnachmittag brach in einem Gewerbegebäude an der Industriestrasse in Sempach-Station ein Feuer aus. Zwei Männer, welche dort arbeiten, konnten sich vorher selbstständig in Sicherheit bringen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden ein offenes Feuer und eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Feuerwehr konnte die umliegenden Gebäude schützen und das Feuer löschen. Die beiden Männer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst 144 untersucht. Verletzt wurde niemand. Die Werkstatthalle brannte vollständig aus.



Im Einsatz standen 62 Angehörige der Feuerwehren Neuenkirch-Hellbühl und Emmen sowie ein Team des Rettungsdienstes 144. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Nun werden die Branddetektive und Branddetektivinnen der Luzerner Polizei die Brandursache ermitteln.