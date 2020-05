Wegen verschärften Kontrollen

Gewerbeverband verzichtet auf Klage gegen Migros und Coop

Der Gewerbeverband drohte Migros und Coop mit einer Klage, da sie nicht-lebensnotwendige Produkte verkaufen würden. Nun macht der Verband einen Rückzieher.

Ein Teil des Verkaufssortiments im Non-Food-Sektor im Migros-Einkaufszentrum Länderpark in Stans NW ist wegen der Corona-Pandemie abgesperrt und nicht für den Verkauf freigegeben. (Archivbild)

Der Gewerbeverband machte in den letzten Wochen seinem Ärger Luft: Er drohte Migros und Coop zu verklagen, da sie nicht-lebensnotwendige Güter verkaufen würden und so gegen die Auflagen des Bundesrats verstossen, wie 20 Minuten berichtete. Laut dem Gewerbeverband handle es sich dabei um eine Verzerrung des Wettbewerbes. Wie am Dienstag bekannt wurde, verzichtet der Verband nun auf eine Klage gegen die Detail-Riesen.