Mahnbrief

Gewerbeverband droht Migros und Coop mit Klage

Die beiden Grossverteiler verletzten das Verbot, nicht-lebensnotwendige Güter zu verkaufen, meint der Gewerbeverband.

Die beiden Grossverteiler Migros und Coop verstiessen gegen das Verbot des Bundesrats, nicht-lebensnotwendige Güter zu verkaufen, klagt der Schweizerische Gewerbeverband. Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, haben Verbandspräsident Jean-François Rime und Direktor Hans-Ulrich Bigler am Freitag eingeschriebene Abmahnbriefe an Migros-Präsidentin Ursula Nold und Coop-Präsident Hansueli Loosli gesandt. In diesen wirft er den Detailhandelsriesen eine «kontinuierliche Weigerung, sich an die Vorschriften zu halten», vor.