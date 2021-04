Daniela Schneeberger übernimmt das Wort. Es gebe eine ungenügende Ausbalancierung der relevanten Interessen, sagt sie. «Einsamkeit für zu Depressionen, Arbeitslosigkeit zu Sorgen und so weiter. Auch dies hat gesundheitliche Folgen», so Schneeberger. Auch sie fordert die sofortige Aufhebung des Shutdowns mit Schutzkonzepten. Die Kosten der Politik würden zudem mit den Härtefallhilfen in die Zukunft verschoben, wenn auch man diese als Verband mitgetragen habe. «Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir auch den Blick auf den Finanzhaushalt richten müssen.» Die Massnahmen höhlten den Finanzhaushalt des Bundes aus. Der gute Haushalt werde durch die stark steigenden Schulden belastet. Die Leidtragenden seien die folgenden Generationen. Sie betont, es brauche einen Ausschuss aus Parlamentariern, die der Bundesrat bei seinen Entscheiden einbeziehen müsse. So solle der einseitige Fokus auf Gesundheitspolitik gelockert werden.