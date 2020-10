Ein Mitglied der Ballett-Kompanie des Zürcher Opernhauses ist am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit muss die ganze Truppe in Quarantäne.

Zweiter Lockdown soll vermieden werden

Die Kritik des Gewerbeverbands bezieht sich auf die Massnahmen, die der Bundesrat heute Sonntag an einer dringlichen Sitzung beschliessen will. Bereits am Freitag war durchgesickert, dass Gesundheitsminister Alain Berset eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen und eine Teilnehmerbeschränkung für private Anlässe durchsetzen will.